Fin de la Fiat 500 thermique...en attendant son retour !

Fiat vient de rallonger la durée de vie de sa Panda thermique, devenue Pandina à quelques jours de l’arrivée de la nouvelle Panda qui sera elle disponible en version 100% électrique et thermique à hybridation légère. Mais le constructeur italien va définitivement enterrer la 500 thermique. Apparue en 2007 et déjà forte d’une carrière à la longévité impressionnante, la petite micro-citadine en a fini avec sa production à son usine de Pologne comme le rapportent les journalistes d’Automotive News.

Mais on n’en a pas encore fini avec la version à énergie fossile de cette jolie réincarnation moderne d’une voiture culte. Après les déclarations au plus haut niveau de Stellantis qui évoquaient il y a quelques jours la possibilité de concevoir une version thermique de l’actuelle 500 électrique, cette éventualité devient beaucoup plus concrète d’après les journalistes d’Automotive News. Selon eux, des fournisseurs du groupe Stellantis ont reçu des devis pour augmenter la production de la Fiat 500 actuelle à 200 000 exemplaires par an avec deux groupes motopropulseurs différents (et non plus un simple groupe motopropulseur électrique divisé en deux versions).

La Fiat 500 thermique resterait la reine

D’après ces chiffres, Stellantis prévoirait donc de vendre plus de Fiat 500 thermiques à l’avenir que de modèles électriques : 125 000 de ces 200 000 exemplaires annuels concerneraient en effet la nouvelle déclinaison thermique, qui utiliserait très probablement le groupe motopropulseur à hybridation légère de 100 chevaux déjà disponible sur la Fiat 600, le Jeep Avenger et les récentes Peugeot 208 et Opel Corsa restylées.