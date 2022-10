FlexFuel passe le cap des 100 000 boîtiers de conversion au Superéthanol

Alternative aux carburants classiques, dont le prix s’est envolé depuis le début de l’année 2022, le Superéthanol E85 est aujourd’hui encore bien moins cher. En moyenne, le litre d’E85 est ainsi affiché en France à 0,661 €, contre 1,51 € pour un litre de SP95-E10.

Une différence de prix qui explique, en partie, le succès des boîtiers de conversion permettant aux véhicules essence de rouler au Superéthanol E85.

Leader sur ce marché, l’entreprise FlexFuel a même franchi la barre symbolique des 100 000 boîtiers installés. Avec 50 000 boîtiers posés depuis janvier 2022, FlexFuel a même doublé en neuf mois seulement le nombre de ses installations.

La période de flambée des prix des carburants classiques, mais aussi la mise en place progressive des ZFE, ont ainsi entraîné une accélération du nombre d’installations, avec un boom constaté en mars et avril alors même que le prix des carburants s’envolait. Plus de deux fois moins cher que le SP95-E10, l’E85 permet donc d’économiser plus de 600 € par an pour 13 000 km parcourus. Pour un véhicule de type citadine, compacte ou SUV urbain, le boîtier homologué FlexFuel est à 799 € pose comprise, il est donc rentabilisé en 15 pleins pour un automobiliste qui parcourt 13 000 km par an.

Par ailleurs, une voiture convertie réduit de 50 % ses émissions nettes de CO2, soit une tonne de moins par an, et de 90 % ses émissions de particules fines par rapport à l’essence.

Une conversion qui bénéficie également des aides mises en place par plusieurs régions et départements pour soutenir le pouvoir d’achat : Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Sud, et plus récemment la Seine-Maritime.