Ford a gagné Pikes Peak avec un Français et un pick-up électrique dingue

Ford a déjà signé une seconde place l’année dernière au classement général de la course de côte de Pikes Peak avec son Supervan électrique, arrivé juste derrière une monoplace thermique carrossée du petit constructeur Wolf. Le constructeur américain est revenu dans le Colorado cette année avec un projet encore plus ambitieux, celui du F-150 Lightning. Toujours électrique et toujours construit autour d’un châssis de sport-proto (avec cette fois environ 1 400 chevaux sous la carrosserie), l’engin visait la victoire au classement général.

Il a réussi son objectif mais la course n’a vraiment pas été facile. Après des essais perturbés et tronqués par des conditions climatiques apocalyptiques, le F-150 Lightning a bien franchi la ligne d’arrivée en tête avec un temps de 8 minutes et 53 secondes. Mais il s’est arrêté pendant 20 secondes au début de la montée à cause d’un problème mécanique ! Malgré ce souci, son pilote Romain Dumas a réussi à gagner. Le chrono est moins bon que celui du Supervan l’année dernière (8 minutes et 47 secondes) mais compte tenu des circonstances, il y avait sans doute la possibilité de faire beaucoup mieux que ça. Le pick-up termine devant un proto de Wolf et le Hyundai Ioniq 5 N TA électrique.

Romain Dumas, le nouveau roi de Pikes Peak

Pour le pilote français Romain Dumas, c’est déjà la cinquième victoire à Pikes Peak. Et son nom figure toujours tout en haut du livre des records, depuis son temps de 7 minutes et 57 secondes abattu en 2018 avec le Volkswagen ID.R (déjà électrique à l’époque). Il devient le roi de cette discipline hors normes, qui rassemble chaque année des protos à la puissance monstrueuse.