Ford adopte le biodiesel sur certains marchés

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de biodiesel, mais Ford, qui semble vouloir se faire une spécialité des carburants et énergies alternatifs, annonce l'approbation du déploiement de biodiesel d'origine végétale sur le moteur Ecoblue 2.0, notamment sur les véhicules utilitaires.

"Permettre à nos utilitaires de rouler avec du carburant fabriqué à partir de déchets, y compris de l'huile de cuisson usagée, peut sembler farfelu, mais l'utilisation d'huile végétale hydrogénée est, en réalité, une manière très concrète pour les utilisateurs et les gestionnaires de flotte de pouvoir participer à l'amélioration de la qualité de l'air", précise le patron des véhicules utilitaires de Ford.

Ford explique que ces huiles hydrogénées (si mauvaises pour la santé) sont meilleures que le gazole classique en cas de démarrage à froid, grâce à l'hydrogène. Leur stockage serait également plus durable. C'est la société spécialisée RecOil qui s'occupe de récupérer les huiles dans les restaurants et différentes entreprises avant de les traiter et les remettre en circulation, cette fois à la pompe.

Pour l'instant, seuls quelques pays scandinaves et baltes distribuent ce carburant, soit sous forme pure, soit mélangé à du gazole standard. Ford précise que le moteur 2.0 Ecoblue n'a pas besoin de modification pour pouvoir tourner avec ce carburant, et qu'il est possible de mélanger gazole classique et biodiesel.