Ford annonce l'Ecosport Active

Fiesta, Focus, Transit, Tourneo, et maintenant Ecosport : la gamme Active va s'agrandir chez Ford. Le constructeur à l'ovale bleu annonce l'arrivée de cette déclinaison sur son crossover, et ce n'est pas un hasard : selon Ford, une Focus sur cinq vendue en 2020 en Europe était choisie en finition Active.

La filiale allemande de la marque américaine s'appuie sur des données démontrant qu'une grande partie des personnes interrogées en Europe par un organisme spécialisé "adorent participer à des activités outdoor". Comprenez par là qu'un véhicule surélevé avec des aptitudes supplémentaires au tout-terrain par rapport à un modèle traditionnel aurait donc un vrai intérêt.

L'Ecosport Active amènera un grand changement au sein de Ford : la simplification des gammes, avec trois finitions bien distinctes. ST Line (sport), Titanium (Luxe) et Active (tout-terrain). Les finitions X et Vignale resteront disponibles sur certains modèles, comme la Fiesta et la Focus.