Présent depuis plusieurs années chez de nombreux constructeurs automobiles, l’affichage tête haute permet déjà aux conducteurs de rester concentrés sur la route devant eux en disposant de plusieurs informations à hauteur de leurs yeux.

Mais les ingénieurs de Ford souhaitent aller encore plus loin en développant une nouvelle technologie de feux qui pourrait permettre de garder littéralement les yeux sur la route. Ainsi, selon les informations transmises par la marque, ces feux avant à haute résolution pourraient fournir des informations sur ce qui se présente devant afin de faciliter la conduite nocturne.

Cette nouvelle technologie permettrait donc de projeter des directions pour suivre un itinéraire, d’afficher les limitations de vitesse en temps réel selon l’axe emprunté, d’afficher les virages à venir ou de diffuser des informations météorologiques (neige, brouillard, verglas, etc.) directement sur la chaussée, de façon que le conducteur puisse rester concentré sur la conduite. Enfin, il serait aussi possible de projeter la largeur du véhicule sur la route afin d’aider le conducteur à déterminer si le véhicule pourra passer ou non par un espace donné ou s’il tiendra ou non dans une place de stationnement.

Ford développe une nouvelle génération de feux avant

« Ce qui a démarré autour d’un jeu avec un projecteur et un mur vierge pourrait bien porter les technologies de l’éclairage à un niveau totalement nouveau. Il est d’ores et déjà possible de faire bien plus qu’illuminer simplement la route devant le véhicule, de façon à aider à réduire le stress qu’implique la conduite de nuit. Le conducteur pourrait obtenir des informations essentielles sans jamais avoir à quitter la route des yeux » a déclaré Lars Junker, responsable Fonctionnalités et logiciels, Systèmes avancés d’aide à la conduite de Ford Europe.

La technologie du futur ?