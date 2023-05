Ford E-Tourneo Courrier : la carrure et les Watts

Cubique, c’est le premier mot qui vient à l’esprit en découvrant le nouveau ludospace de Ford. Les courbes sont ici inexistantes et les lignes droites omniprésentes. La forme fait écho à la fonction, ce type de véhicule est conçu pour offrir un maximum d’espace à ses occupants, ou privilégie le chargement pour les versions utilitaires. Ford indique que le coffre voit son volume augmenté de 44 % par rapport au modèle actuel.

Cependant, le constructeur n’est pas très bavard sur son nouveau modèle. Il sera disponible dans un premier temps en version thermique animée par le 1.0 Ecoboost de 125 ch, qui entrera en production au plus tard en 2023.

La seconde étape est l’électrification, mais il va falloir patienter jusqu’en 2024 pour pouvoir en profiter. Il sera fabriqué à partir du second semestre dans l’usine Craiova, en Roumanie, aux côtés du Puma. Ce E-Tourneo profitera d’un moteur de 100 kW (soit 136 ch) et disposera d’une conduite « one pedal », c’est-à-dire qu’il sera possible de ralentir jusqu’à l’arrêt sans avoir recours à la pédale de frein.

Quant à la batterie, sa capacité est encore inconnue. Sait-on juste qu’elle supportera une charge allant jusqu’à 100 kW en courant continu, et 11 kW en courant alternatif, ce qui est moyen. Avec ce type de recharge, il sera possible de passer de 10 à 100 % de capacité en 5,7 heures. Via le chargeur rapide, Ford indique qu’il sera possible d’emmagasiner 87 km en 10 minutes. Enfin, 35 seront nécessaires pour passer de 10 à 80 %.

On peut s’attendre à ce que le E-Tourneo embarque un accumulateur de 55 kWh environ avec une autonomie approchant les 400 km.

Comme pour l’extérieur, l’habitacle arbore un design assez « strict ». Les occupants profiteront d’une grande dalle composée de deux écrans. Celui du centre, d’une taille de 12 pouces, permettra de contrôler le système d’infodivertissement Sync4. Il comprendra Android Auto et Apple Car Play et un support de recharge par induction sera proposé.

À l’attaque des Kangoo, Berlingo et Rifter

Dans un peu plus d’un an, ce nouveau Ford E-Tourneo viendra se battre face au Renault Kangoo E-Tech, notamment. Ce dernier embarque un moteur de 120 ch et une batterie de 45 kWh, pour une autonomie de 285 km. Du côté de Stellantis, les versions thermiques n’existent plus. Ainsi, les Opel Combo e-Life, Peugeot E-Rifter et Citroën ë-Berlingo ne fonctionnent plus qu’aux Watts. Les caractéristiques sont proches avec une puissance de 100 kW (136 ch) et une batterie de 50 kWh, dont l’autonomie atteint 280 km.

Ce E-Tourneo Courrier sera l’un des dix modèles électriques qui verront le jour en Europe d’ici 2024. Il sera rejoint la même année par la variante électrifiée du Puma.