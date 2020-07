Ford est-il en train de nous amener doucement vers la Mustang électrique ?

Fin 2019, Ford dévoile un étonnant show car à l'occasion du salon de la préparation, le SEMA Show de Las Vegas. 900 ch, des grosses batteries et une boîte de vitesses (!) pour un modèle unique qui ne verra pas le jour, mais qui sert pourtant d'outil de communication. A peine un mois plus tard, un ingénieur de Ford annonce à la presse américaine que la Mustang électrique n'est qu'une "question de temps" et qu'elle est inévitable.

Ford fait comme les autres lorsqu'il s'agit de lancer un nouveau produit coûteux : mutualiser les coûts. Pour ce faire, la marque américaine a développé une plateforme modulaire : les dessous du SUV Mustang Mach-E seront ainsi partagés avec d'autres modèles à venir. Et puis ce n'est pas non plus un hasard si le modèle possède le nom "Mustang" et s'il y a un lien d'affiliation clair avec le mythique coupé.

Aujourd'hui, c'est dans un tout autre registre que le futur de la Mustang s'illustre. Ford a en effet dévoilé la nouvelle monture du pilote "acrobate" maison, Ken Block. Développé avec RTR, la Mustang Mach-E 1400 fait suite à la Mustang Cobra Jet 1400. Tous ces modèles sont 100 % électriques, ce Mach-E 1400 développant 1419 ch. Le résultat de la présence de... 7 moteurs électriques ! Trois sur le train avant, et quatre à l'arrière pour ce SUV d'un genre un peu spécial, qui servira surtout à faire le show. Le pack de batteries de 56,8 kWh devrait logiquement être rapidement vidé, mais l'auto n'est de toute manière pas destinée à un usage routier prolongé.

L'année prochaine, la sixième génération de Mustang fêtera ses six ans. Une durée de vie synonyme de renouvellement pour de nombreux modèles, et ce sera aussi l'occasion pour Ford de commencer à sortir, probablement, les premiers prototypes de développement de la Mustang septième du nom. L'hybridation paraît déjà inévitable, et le modèle 100 % électrique n'est donc pas à exclure. Quant à la présence du V8 seul sans électrification, il se pourrait bien qu'il faille faire son deuil (au moins en Europe).