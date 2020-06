Ford et Volkswagen donnent les détails de leur partenariat

La collaboration fraîchement signée entre Ford et Volkswagen livre enfin ses secrets. Les deux marques dévoilent les détails de ce qui va être un chantier d'ampleur, aussi bien du côté américain que du côté allemand.

Le premier (et le plus gros) volet concerne les véhicules utilitaires : "un utilitaire compact créé et assemblé par Volkswagen puis plus tard un fourgon “1 tonne” conçu par Ford, ainsi qu’un pick-up Volkswagen de milieu de gamme conçu sur la plate-forme Ford Ranger - à partir de 2022".

Les échanges sont donc plutôt équilibrés et nous avons là, la confirmation de la production d'un pick-up Volkswagen sur la base du Ranger, ce qui permettra à la marque allemande de réduire les coûts par rapport à la situation actuelle, puisque Volkswagen produit seul l'Amarok.

Au total, l'effort conjoint de Volkswagen et Ford va leur permettre de produire quelque 8 millions de véhicules utilitaires pour le monde entier.

Le second volet porte sur les véhicules particuliers. Ford, qui a récemment lancé le Mustang Mach-E, ne dispose étonnamment pas de plateforme modulaire électrique, qui lui permettrait de lancer facilement d'autres modèles à batteries. La plateforme MEB de Volkswagen va donc faciliter la vie à Ford avec l'arrivée, en 2023, d'un nouveau véhicule électrique spécifiquement destiné à l'Europe et produit tout de même à 600 000 unités. Il s'agira certainement d'un véhicule du segment C, à savoir celui de la Focus. Une cousine américaine de la Volkswagen ID 3 ? Nous devrions en savoir plus dès l'année prochaine avec l'arrivée de concepts et premières ébauches.