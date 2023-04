Ford Kuga Graphite Tech Edition : à partir de 49 300€

Du style et de l’équipement. Voilà le programme de l’édition spéciale « Graphite Tech Edition » du Ford Kuga. Le SUV familial de la marque à l’ovale, lancé sur notre marché en 2019, doit recevoir son restylage de mi-carrière dans les prochaines semaines. Il se décline en attendant dans cette nouvelle version, dont la présentation extérieure joue la carte du sport. Avec de nouvelles jantes en alliage de 19 pouces à la finition noir brillant, le pack Design Sport (aileron arrière et étriers de freins peints en rouge, s’il vous plaît) ainsi qu’une peinture « Gris Matter » très « Audi RS 4 Gris Nardo » dans l’esprit, il ferait presque penser à une version ST ou RS.

Mais sous le capot, rien ne change. Pas plus que l’intérieur, même s’il bénéficie de plaques de protection en alliage et d’un pédalier de la même matière. Le Kuga Graphite Tech Edition laissera le choix entre les deux motorisations hybrides 2.5 Duratec de 190 chevaux en traction et en transmission intégrale, mais aussi la version hybride rechargeable Duratec de 225 chevaux.

A partir de 49 300 €

Équipé de série des packs Assistance et Technologie (comprenant le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts, l’affichage tête haute, l’assistance active au stationnement ou encore les phares Full LED), le Kuga Graphite Tech Edition démarrera à 49 300€. C’est-à-dire au-dessus du niveau de finition le plus haut de gamme du Kuga actuellement, affiché à partir de 48 200€ en version Vignale équipée du bloc hybride Duratec 190 chevaux traction.