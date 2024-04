Le Renault Captur se repoudre le nez et le marché perd un peu pied (l'actu de la semaine en photo)

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Des ventes sur la mauvaise pente

Qu'elles soient neuves ou d'occasion, voir destinées aux entreprises, les voitures ont eu du mal à trouver preneurs au mois de mars. Le marché des autos neuves est globalement en recul de 1,5%, ce qui ne constitue certes pas une chute dramatique, mais elle intervient après plusieurs mois de hausse qui avait redonné le moral au secteur. Même punition du côté de l'occasion ou la baisse est plus prononcée puisqu'elle atteint 2,9 %. Mais le record de moins bien est détenu par les achats des entreprises, qui constituent près de la moitié du marché total, avec -6,28 %. La fin du bonus électrique est passée par là, mais pas seulement. La morosité d'un marché aux prix trop élevés touche aussi bien les particuliers que les professionnels.

Retrouvez tous les chiffres du marché du mois de mars.

Le Captur fait bonne figure

Avec ses deux millions d'exemplaires au compteur, le Renault Captur, qui a vu le jour en 2014, est l'un des chouchous du losange. Un rejeton préféré à manier avec prudence lorsqu'il s'agit de le transformer. Alors, au moment de passer à la phase 2 de cette génération née en 2019, Gilles Vidal, son nouveau designer, s'est mis la pression. Le résultat est plutôt à la hauteur, avec un style cohérent, même si l'avant, totalement transformé, est un peu en décalage avec l'arrière, très peu modifié. En tout cas, ce design trouve parfaitement sa place dans la gamme actuelle Renault.

Découvrez le restylage du Renault Captur en détail.

Jim Farley petit joueur ?

Son salaire a fait bondir les syndicalistes de l'UAW et pourtant. Jim Farley, le patron de Ford ne s'est vu octroyé, au titre de l'exercice 2023, "que" la coquette somme de 24,4 millions d'euros. C'est beaucoup, certes, mais c'est 10 millions de moins que le champion hexagonal de la catégorie : Carlos Tavares, fort de ses 36,5 millions d'euros. Évidemment, cette montagne d'argent a été beaucoup évoquée et discutée, mais finalement, elle a fait moins de remous que quelques hauts salaires (parfois moins élevés) d'autres PDG il y a quelques années. Des sommes alors devenues affaires d'État avec des prises de position de nos politiques. Rien de tel cette année. Les temps changent.

Retrouvez en détail, la rémunération de Jim Farley.

Toutes les autos ont des consommations hors-norme

Dans la vraie vie, la consommation de nos voitures est plus élevée que celle qui est indiquée par les chiffres officiels. Mais quelle surprise, quel scoop énorme. Évidemment, on s'en doutait, et on l'a tous constaté. Mais coller des chiffres généraux sur notre appréciation particulière est toujours une bonne mise en perspective. La commission européenne s'en est chargée et a relevé une différence de 20 % entre les données obtenues avec les homologations WLTP et la vraie vie. Finalement, on en vient à se rassurer avec ce gros différentiel et à songer à ce qu'il se passait avant, au bon vieux temps des normes NEDC qui ont sévi jusqu'en 2018 et ou la différence était plutôt de l'ordre de 30% Tout s'améliore.

Retrouvez le détail des mesures de consommation.