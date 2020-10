Ford : les problèmes du Kuga hybride européen retardent les livraisons américaines

Le Ford Kuga de dernière génération a récemment été lancé en France et en Europe, avec une particularité : la présence d'une inédite version hybride rechargeable au catalogue. Problème : la batterie de 14,4 kWh aurait des problèmes de refroidissement et, de facto, de montée en température. Ce qui n'est jamais anodin avec ces batteries au lithium. Les conséquences ont d'ailleurs été importantes avec 7 incendies répertoriés par Ford sur les Kuga hybrides rechargeables. Cela a par la suite conduit le constructeur à rappeler 20 500 Kuga à travers l'Europe en attendant de trouver une solution.

La marque enquête toujours sur ce problème et cela a des répercussions inattendues. L'Espace, cousin américain du Kuga, va être retardé aux Etats-Unis, alors que Ford a déjà des "problèmes de disponibilité" et de stocks sur certains modèles, doit faire attendre ses clients américains sur l'Escape, qui partage moteur, boîte et batterie avec le Kuga français et européen.

L'Escape devait au départ être produit à partir du printemps 2020, mais la crise a reporté le lancement à l'été. Désormais, Ford parle d'un début de production pour début 2021, au mieux.