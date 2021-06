Ford Maverick : un nouveau petit pick-up hybride

En réponse à

Ce qui serait intéressant c'est de connaître les dimensions de ce "mini pickup" destiné aux USA.

a part ça, ce matin, j'ai essayé d'acheter une golf caddy pickup des années 80; qui est en train de pourrir sous un tas de bois dans une grange. Mais le proprio ne veut pas vendre à moins de 5 000€

"c'est rare ! - c'est un collector - elle est complète !!!

Bon ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas roulée (l'assurance est de 2008, et le CT 2007), et la production c'est étalée sur plus de 10 ans, dans 2 usines, donc ce n'est pas spécialement rare ...

Mais c'est vrai qu'il n'existe plus de petit pickup sur le marché Européen : terminés Fiat, Dacia ou VW ...