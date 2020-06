Ford : nouvelles versions Active et Trail pour le Transit et le Tourneo

Accrochez-vous, ce qui suit n'est pas simple ! On ne peut pas dire que Ford fait dans la simplification de gamme avec ces nouvelles variantes des Transit, Transit Custom et Tourneo (Custom), qui héritent de petites modifications mécaniques leur permettant d'aller crapahuter. Deux variantes s'illustrent : Active et Trail.

Trail, comme son nom l'indique

L'idée est de permettre aux conducteurs des Transit et Transit Custom d'aller crapahuter et de ne pas craindre les chemins boueux lorsqu'il faut aller sur un chantier ou chez un client. Pour cela, Ford a doté son Transit d'un nouveau différentiel autobloquant (Quaife) sur les versions deux roues motrices des Transit et Transit Custom, et d'une transmission intégrale spéciale (pouvant aller jusqu'à 50/50) pour le Transit.

Le Transit s'équipe également de modes de conduite spécifiques "Mud/Rut", "Slippery", et d'un blocage de différentiel "AWD Lock". Ford précise que la présence des quatre roues motrices n'entame pas le volume de chargement.

Côté esthétique, la première chose que l'on note est la présence des protections de carrosseries et de passages de roues en plastique noir, entourant des jantes spécifiques de 16 pouces. Le logo "Trail" est présent sur les portes avant. A l'intérieur, le Transit a droit à une sellerie cuir de série, à la climatisation, d'un parebrise chauffant et de rétroviseurs rabattables électriquement.

La plupart des carrosseries habituelles (châssis simple, double cab, "kombi"...) sont présentes au catalogue, tandis que les puissances du 2.0 EcoBlue varient de 130 à 185 ch. Le Transit Custom Trail, lui, a par ailleurs droit à la microhybridation 48V (qui n'est pas présente sur Transit classique).

Active, plus consensuelle

La version Active (qui fait référence aux variantes Active des Fiesta et Focus, notamment), proposée sur Transit Custom et Tourneo Custom, s'apparente plus au monde du "SUV", comme l'explique Ford. Les vans adoptent les jantes 17 pouces, la calandre spécifique, les protections de carrosserie et les rails de toit de série. Le différentiel autobloquant mécanique peut être équipé, mais en option.

A l'intérieur, la sellerie (mi-cuir, mi-tissu) est personnalisable et la configuration des sièges modulables selon les envies du client (les sièges peuvent être retirés sur commande pour gagner en espace de chargement). A la place des sièges, des racks de montage peuvent être installés par Ford.

Là encore, c'est le 2.0 EcoBlue qui officie en 130, 170 et 185 ch, avec boîte manuelle ou automatique selon les versions.