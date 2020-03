Ford : participez à la conception d'une voiture de course virtuelle

Le sport électronique, ou "eSport", a pris de l'ampleur ces dernières années. Le marché est estimé à plus d'un milliard de dollars avec des centaines de millions de joueurs à travers le monde. Et l'automobile prend une place considérable dans cette nouvelle culture, largement favorisée par des produits comme Gran Turismo et la GT Academy.

Ford s'est récemment lancé dans l'eSport avec la mise au point d'une équipe dédiée à ces sports d'un nouveau genre. Baptisée "Fordzilla", la team réunit les champions de différents pays et se retrouvera dans les plus grands concours mondiaux sur des jeux comme Forza Motorsport.

Mais aujourd'hui, Ford nous revient avec une autre idée en tête : le développement d'un véhicule sportif uniquement destiné au monde virtuel, et qui ne sera pas basé sur un modèle existant. "Pour ce projet dont le nom de code est "Team Fordzilla P1", les capitaines des cinq équipes Fordzilla de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et du Royaume-Uni vont être étroitement impliqués dans la conception de la voiture. Les équipes de Ford Europe vont également mettre à contribution l'ensemble de la communauté des joueurs", comment Ford.

Pour voter et donner votre avis, rendez-vous sur la page officielle du projet et de l'équipe Fordzilla. Ford permettra au public de choisir de nombreuses choses, entre l'intérieur, le moteur, le design.