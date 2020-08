Ford propose le "tuning" d'utilitaires en France

Ces images sont d'habitude réservées à la presse anglaise, qui communique sur les nouveautés en matière de préparation automobile sur des utilitaires à l'ovale bleu. Mais Ford a bel et bien décidé d'étendre ce service à l'Europe : certains marchés (France, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Roumanie et au Royaume-Uni) vont en effet bénéficier de la commercialisation de ces modifications sur Transit Custom et Transit Connect.

C'est le spécialiste MS-RT qui s'occupera de transformer ces véhicules habituellement tous de blanc vêtus. Kit carrosserie spécifique, double sortie d'échappement, jantes OZ 18 pouces, ailes généreuses, couleurs vives, la présentation se veut sportive. Elle va de pair avec un intérieur à l'ambiance "course" avec les sièges en cuir Nappa, les inserts en fibre de carbone et le volant spécifique MS-RT.

Si vous cherchez des modifications mécaniques, en revanche, c'est chou blanc : le 2.0 diesel de 185 ch reste inchangé, tout comme les trains roulants. Ford parle seulement d'un gain de poids avec les jantes ultralégères, mais c'est tout.