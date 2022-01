Ford Puma : une série limitée ST Line X Gold Edition

Le Puma, nouvelle poule aux œufs d'or de Ford ? Devenu la meilleure vente de la marque en France, devant la Fiesta, il fait l'objet d'une série spéciale Gold Edition. Ou plus précisément ST Line X Gold Edition.

Surprise donc, car cette série spéciale avait été annoncée pour la version sportive ST, forte de 200 ch. Mais elle est au final proposée en France avec des moteurs "classiques", les 1.0 EcoBoost à micro-hybridation de 125 et 155 ch. La version E85 n'est en revanche pas au menu !

Ce Puma a été conçu de manière originale : au printemps 2021, Ford a lancé un grand vote sur ses réseaux sociaux, invitant ses fans à choisir différents éléments de design. Ce modèle est ainsi doté d'une peinture métallisée Noir Agate et d'inédites jantes dorées de 18 pouces. Il y a dans l'habitacle des plaques de seuil de porte éclairées et une sellerie avec surpiqûres or.

Par rapport à la ST Line X "classique", l'équipement gagne le régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction de conduite semi-autonome pour la boîte auto), le système de parking automatique, la caméra de recul ou encore la surveillance des angles morts. Il y avait déjà en série la clim auto, l'écran tactile 8 pouces et la recharge par induction des smartphones.

Les prix

1.0 EcoBoost 125 ch micro-hybride BVM6 : 31.300 €

1.0 EcoBoost 125 ch micro-hybride Powershift : 33 300 €

1.0 EcoBoost 155 ch micro-hybride Powershift : 34 550 €

Photo illustration en version ST