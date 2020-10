Fusion Fiat-PSA, verdict le 2 février

L'union des groupes PSA et FCA, annoncée fin 2019, doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en volume et au troisième en chiffre d'affaires. La nouvelle société s'appellera Stellantis et conservera les marques existantes des deux constructeurs. Elle abritera sous le même toit Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati. Le groupe PSA a confirmé de son côté qu'il tablait toujours sur une conclusion du projet de fusion au "premier trimestre 2021".

La Commission avait ouvert une enquête approfondie sur le projet d'opération en juin, avec un premier délai au 22 octobre. Elle examine dans quelle mesure le rapprochement pénaliserait la concurrence sur le marché européen des véhicules utilitaires légers et des fourgonnettes. La Commission a annoncé hier, qu’elle rendra sa décision sur la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) d'ici au 2 février prochain.

Stellantis sera pilotée par John Elkann, le président de FCA

Ces dernières semaines, les deux parties ont déjà constitué le futur conseil d'administration de Stellantis, le groupe en cours de gestation. Il sera présidé par John Elkann, le président de FCA. Carlos Tavares, l'actuel patron de PSA et futur directeur général du groupe, y siègera également.

Robert Peugeot, nommé lui à la vice-présidence du conseil d'administration de Stellantis, est le PDG de FFP, la société holding qui est l'actionnaire de référence de PSA et est majoritairement détenue par le groupe familial Peugeot. Henri de Castries, désigné administrateur indépendant senior, est l'ancien PDG de l'assureur français Axa. Le reste du conseil d'administration, dont la composition complète sera soumise au vote des actionnaires, compte sept administrateurs non-exécutifs: Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wang Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry et Kevin Scott.