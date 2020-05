Futur Opel Mokka : nouveau logo

Opel l'a annoncé le mois dernier : le remplaçant du Mokka X se nomme Mokka. L'abandon du X n'est pas le seul changement en ce qui concerne le nom. La police d'écriture va évoluer comme on peut le voir sur cette image.

Le nom des Opel sera ainsi écrit en plus grand, avec des lettres à l'aspect fuyant de chaque côté. Surtout, comme de plus en plus de marques le font (c'est par exemple un des changements visibles sur la dernière Golf), le nom sera placé au centre du hayon.

Si Opel communique dessus, c'est pour teaser à nouveau le modèle, mais aussi pour bien insister sur le fait que tout change sur le plan esthétique avec ce Mokka. Le véhicule va en effet inaugurer de nouveaux gimmicks d'Opel qui avaient été annoncés par le concept GT X Experimental.

Il y aura ainsi un visage inédit nommé "Vizor", avec un bloc formé par la calandre et les optiques. Le logo fera office de boussole, en étant à l'intersection de deux axes. Ainsi, à l'avant, l'éclair sera au niveau d'une nervure parcourant le capot et de la signature lumineuse.

Si le look est inédit, la base technique sera reprise aux derniers SUV urbains de PSA, notamment le DS3 Crossback. Le Mokka sera fabriqué dans la même usine que le modèle de DS, celle de Poissy en France. La présentation du véhicule est attendue courant juin.