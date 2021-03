Future BMW i7 (2022) : les dernières images

BMW, comme d'autres marques du segment, entendent pour l'instant développer l'électrique principalement par le haut de gamme. iX3, i4, iNext, la marque va multiplier les gros modèles, avec en point d'orgue une i7 qui viendra épauler la gamme Série 7 dès 2022. Les deux seront en effet vendues en parallèle et ce sera l'occasion pour BMW de proposer une alternative supérieure à la Tesla Model S (en attendant une hypothétique i5), qui subit décidément de plus en plus de concurrence : Audi e-tron GT, Mercedes EQE/EQS, Porsche Taycan...

Il y aura une particularité à cette i7 : elle sera construite sur une plateforme unique, qui sera partagée avec le reste de la gamme Série 7 lors de son renouvellement. Thermique, hybride rechargeable et électrique seront ainsi articulées autour d'un même châssis, et BMW a d'ores et déjà confirmé que les versions électriques seront les plus puissantes. En clair, elles viendront probablement mettre un terme à la 760Li et son V12.

Nous avons justement surpris cette i7 en phase de test en Scandinavie tout récemment. Les proportions sont très traditionnelles et proches de celles de l'actuelle Série 7 avec un long capot et un porte à faux arrière assez court. L'empattement devrait toutefois progresser grâce à la disparition du moteur thermique, permettant probablement quelques folies d'agencement à l'intérieur.