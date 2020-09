Future Renault Mégane : un crossover à l'étude

Luca de Meo a donné une priorité aux équipes du Losange : relancer la marque sur le segment C, celui des véhicules compacts. Le nouveau directeur général a tiré la sonnette d'alarme à son arrivée, en constatant que Renault était devenu trop dépendant des citadines Clio et Captur.

De Meo veut ainsi replacer le centre de gravité du constructeur sur les compactes car c'est le cœur du marché européen, région sur laquelle Renault va d'abord concentrer ses efforts. Le DG ne s'en cache pas, l'exemple à suivre est celui de PSA, qui connaît de beaux succès avec ses SUV compacts. Pendant ce temps, chez Renault, le Kadjar souffre et la Mégane ne brille plus.

Avec de nouvelles compactes, le Losange compte ainsi vendre des véhicules qui dégagent de meilleures marges. Reste à définir l'offre. Il devrait y avoir d'ici fin 2021 un remplaçant du Kadjar, attendu en deux longueurs. Du côté de la Mégane 5, le flou demeure.

Selon une source de Reuters : "Luca de Meo veut développer des carrosseries un peu différentes pour rajouter de la valeur". Et cette source précise : "les discussions battent encore leur plein et ça bouge beaucoup, mais à côté de la version berline classique, on s’oriente clairement vers une version crossover".

Cette version crossover viendrait donc faire le lien entre la Mégane normale et le Kadjar 2. Une stratégie qui existe déjà ailleurs, notamment chez Kia qui propose le XCeed, une Ceed crossover, ou d'une certaine manière chez Seat/Cupra, qui était avant dirigé par de Meo. En effet, le Formentor est clairement une Leon crossover, plus premium et donc plus cher.

Il faut toutefois du temps pour développer un nouveau véhicule et l'actuelle Mégane a déjà cinq ans. La source de Reuters indique que l'auto pourrait avoir une carrière prolongée le temps de faire le lien. D'ici là, Renault va aussi miser sur l'Arkana, dont la version européenne vient d'être dévoilée.