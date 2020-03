General Motors dévoile ses batteries au lithium

General Motors était, avec Chrysler, un grand retardataire dans la voiture électrique. Il faut dire que, dans un pays où le prix du carburant bas dicte les habitudes d'achat des automobilistes, rien n'est fait pour "encourager" les marques à délaisser les moteurs thermiques et les véhicules toujours plus gros au profit de l'efficience.

Résultat : Tesla a pris une avance sur ses rivaux américains qui semble impossible à rattraper. General Motors semble toutefois enfin prendre le taureau par les cornes. Le géant américain vient de dévoiler sa nouvelle batterie en grande pompe. Baptisée "Ultium", la particularité de ces batteries est le coût au kWh, annoncé sous les 100 dollars, ce qui serait une belle performance. General Motors a sans surprise collaboré avec un spécialiste asiatique (LG Chem) pour leur développement, qui permet de réduire grandement la part de cobalt.

Le SUV électrique Lyriq de Cadillac, le nouveau Hummer et la nouvelle Chevrolet Bolt seront les premières autos du groupe à bénéficier de ces batteries qui permettront de faire environ 650 km sur une charge (jusqu'à 350 kW) dans les configurations les plus grosses, annoncées à près de 200 kWh (probablement pour pick-up et SUV "full size").