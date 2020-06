Gran Turismo 7 : premières images dynamiques

En réponse à

Comme pour la PS4, il se pourrait que je boycotte si la console ne reconnait pas mon ancien volant Logitech qui fonctionne très bien sur PC (et sur la PS3 à l'époque).

GT est un bon jeu, entre arcade et simulation, chaque série a marqué le pas visuellement. Mais à jouer, on va plus vite en prenant appui sur les barrière et les concurrents, et c'est frustrant de ne pas pouvoir faire de qualifications et de e voir imposer une place sur la grille de départ. Sachant qu'en général on se débarrasse des concurrents assez vite.

Le studio avait sorti un très bon jeu moto (tourist trophy) malheureusement tombé à l'eau face au succès de la version 4 roues.