Grand Paris: 5 000 nouvelles bornes électriques d'ici 2022

La mobilité électrique à grande échelle prend peu à peu forme en Ile-de-France. Ce mardi a vu le lancement officiel de Metropolis, un réseau de bornes de recharge qui comprendra à l’horizon 2022 quelques 5 000 points de charge, dont 250 dédiées à de la recharge rapide, appelé à se déployer sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

A dire vrai, ce réseau opéré par un groupement d’entreprises ne sort pas entièrement de terre puisqu’il est bâti sur les décombres du réseau Autolib’, ce qui va contribuer à un déploiement rapide.

Dans un premier temps, on va trouver 72 stations dans 17 communes, réparties comme suit : 314 points de recharges dont 90 « Proxi » (3-7 kW), 156 « Citadine » (3-22 kW ) et 52 « Express » (jusqu’à 150 kW).

Pour éviter l’écueil des bornes hors-service, ce qui d’après une récente étude est le cas pour un quart des dispositifs actuellement installés, la Métropole du Grand Paris assure avoir veillé à ce que le système soit surveillé de près.

L’objectif est d’avoir un taux de disponibilité de l’ordre de 98%, et il est prévu qu’un centre d’appel soit disponible 24/24, avec la promesse d’un délai de réponse inférieur à la minute.

Par ailleurs, Metropolis met en avant une véritable facilité d’utilisation : tout véhicule électrique ou hybride rechargeable peut bien sûr s’y brancher, et il n’est pas indispensable d’être abonné puisque l’on peut aussi régler par carte bancaire. La prestation est facturée au kWh et non au temps passé.

Pour les non-abonnés, le kWh est facturé entre 0,36 et 0,65 € selon la puissance de charge, ce qui donne le prix du plein d’électrons aux alentours de 28-30 € pour une Renault Zoé ZE50 sur une borne Express.

*Ce groupement se compose de e-Totem, fabricant de bornes, SPIE CityNetworks, chargé des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et SIIT, société d’investissement.