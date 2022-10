Grèves et remises, le cocktail pour une pénurie de carburant

Depuis le 1er septembre 2022, la fréquentation dans les stations-services de TotalEnergies est en hausse de 30% en moyenne. Et pour cause : outre la remise gouvernementale désormais d'un montant de 30 centimes par litre de carburant acheté, le réseau des stations de TotalEnergies bénéficie également d'une remise supplémentaire de 20 centimes par litre de carburant. En raison des prix plus bas que ceux de la concurrence, les automobilistes se ruent vers les stations de la marque quitte à parfois vider totalement les cuves.

Et les choses se compliquent grandement depuis quelques heures. Le groupe TotalEnergie doit actuellement faire face à la grève de ses salariés, qui exigent des hausses de salaires de 10% sur l'année 2022 alors que la direction n'accepte qu'une revalorisation de 3,5%. Suite à ce mouvement de grève, six raffineries de TotalEnergies sont actuellement à l'arrêt sur les huit qu'elle compte. Le mouvement de grève touche aussi le groupe ExxonMobil qui a notamment dû fermer sa raffinerie de Fos-sur-Mer. Résultat, depuis hier lundi il n'est pas rare de tomber sur des stations-service TotalEnergie et Esso totalement à sec.

Pas de risque de grosse pénurie ?

Même si la conjonction de ces deux facteurs (grèves et forte remise valable jusqu'au 31 octobre 2022) entraine des pénuries dans de nombreuses stations, il n'y aurait pas de risque de rupture générale d'approvisionnement en carburant à l'heure actuelle : comme vient de le rappeler Francis Pousse le président national de la branche distributeur carburant et énergies nouvelles du syndicat Mobilians, les « 200 dépôts en France sont toujours remplis et alimentés ». Et il y a aussi les fameuses réserves stratégiques, un stock permettant d'approvisionner les stations-essence du pays pendant 90 jours en cas de grosse crise. On imagine aussi qu'une fois passée la baisse de la remise sur le carburant (réduite à 10 centimes dès le 1er novembre prochain puis supprimée totalement au 1er janvier), il y aura beaucoup moins de queues dans les stations du pays. Notez au passage qu'il existe une carte des stations TotalEnergies en temps réel pour savoir si elles sont en ruptures de stoc.