Grosse baisse de prix à prévoir pour les voitures électriques selon Carlos Tavares

Jamais langue de bois Carlos Tavares, grand patron du groupe Stellantis, a avoué hier, son scepticisme face au « tout électrique » que veulent imposer nos gouvernants européens : « On ne peut pas rester sur le dogme du véhicule électrique pour tous, parce qu'il est trop cher. »

Si le prix des voitures électriques est encore, à l’heure actuelle un véritable frein au développement à grande échelle de la mobilité électrique, le patron de Stellantis a l’art du contrepied. Alors qu’il annonçait hier que proposer des voitures électriques à moins de 20 000 € (hors bonus) était improbable dans les trois à cinq ans à venir, Tavares a nuancé son propos ce matin, interrogé par France Info : « Avec la hausse des volumes, les tarifs vont baisser en flèche » prophétise le patron de Stellantis.

Pour lui, le prix des voitures électriques sera même moins cher que celui des véhicules thermiques dès 2026. Une échéance à laquelle il estime que les voitures thermiques seront : « un peu au-dessus des 20 000 euros », et que les voitures électriques s’aligneront ainsi sur ce tarif. Tavares l’affirme, le prix des voitures électriques sera toutefois « beaucoup plus volatil » car « fortement exposé aux prix des matières premières ».

Le dirigeant, qui a eu l’occasion de discuter avec Emmanuel Macron hier sur le stand du groupe Stellantis au Mondial de l’Automobile de Paris, avoue également sa déception quant au manque de « stratégie » de la France et de l’Union Européenne pour favoriser le développement de la mobilité électrique et plaide toujours pour une solution de transition en faveur des classes moyennes, qui à l’heure actuelle ne peuvent remplacer leur véhicule thermique par une voiture électrique. Et ce, malgré l’augmentation prévue du bonus écologique de 1 000 €.