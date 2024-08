Grosse remise sur le Tesla Model Y en ce moment

Après une année 2023 extraordinaire où il a dominé les ventes automobiles mondiales, le Tesla Model Y a la vie un peu moins facile en 2024. Il doit affronter une concurrence plus sérieuse et ses résultats commerciaux ne sont plus aussi bons.

Voilà pourquoi Tesla s’autorise de temps à autre des remises pour convaincre les clients de continuer à se tourner vers ce modèle. Chez nous, le constructeur américain vient à nouveau d’appliquer une remise de 4 000€ sur les exemplaires disponibles en stock.

36 990€ le Model Y après bonus

Cette remise permet au Model Y de baisser son prix à 40 990€ (il se négocie normalement à partir de 44 990€ en version Propulsion). Ajoutez le bonus écologique français 2024 d’un montant de 4 000€, et son prix final descend à 36 990€. De quoi le positionner en-dessous de tous les SUV électriques du marché sur le créneau des modèles familiaux.

D’après le site internet de Tesla France, cette offre s’applique aux Model Y commandés avant le 31 août. Sur le site, il y a deux exemplaires à 36 990€ bonus déduit à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les autres sont plus équipés.