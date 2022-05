Hausse des prix : 30 000 € pour un Duster, c’est possible !

A rebours de la tendance au « toujours plus » si chère aux constructeurs automobiles, Dacia a assis sa renommée et son succès avec des produits de qualité au juste prix.

Et si ses tarifs restent raisonnables au regard de ce que proposent les autres marques, cela n’a pas empêché Dacia de revoir ceux-ci à la hausse récemment.

C’est ainsi que son SUV-star le Duster a vu ses prix grimper de 300 € le 1er mars, puis de 400 à 500 € au 5 avril. Le modèle de base s’affiche ainsi à 15 490 €, chiffre qui traduit une hausse de 1 000 € en un an.

Cela nous a donné l’idée de voir jusqu’où il était possible d’aller avec ce véhicule, en cochant TOUTES les options possibles.

Nous sommes ainsi partis d’une base élevée, à savoir une finition Extreme Blue dCi 115 à transmission intégrale facturée 25 100 €, et avons ajouté tous les ingrédients proposés au catalogue.

Au programme notamment : des sièges avant chauffants (+200 €), une roue de secours et son cric (200 €), un pack de protection off-road (700 €), une antenne requin (150 €), un pare -buffle (511 €, sait-on jamais !) ou bien encore des protection sous-caisse pour la zone moteur (150 €).

En tout, 18 options et accessoires dont le montant cumulé s’élève à 4 065 € et font passer le prix catalogue à 29 165 €. En ajoutant les sièges enfants aussi proposés par Dacia, nous aurions même pu frôler la barre des 30 000 €, soit un prix presque doublé par rapport au Duster « de base » à motorisation GPL.

Dacia aurait-il pris la grosse tête avec ses tarifs ? Même pas, puisque l’on dispose alors d’un véhicule qui reste tout à fait compétitif par rapport à la concurrence. Le Renault Arkana, avec lequel le Duster entretient un cousinage, voit ses tarifs démarrer à 30 800 € avec une dotation moins riche.

Pas de folie chez Dacia, donc, même si l’on peut s’inquiéter de cette hausse des tarifs généralisée depuis quelques temps et que rien ne semble en mesure de ralentir. En vendant plus cher, les constructeurs améliorent ainsi grandement la rentabilité de leurs modèles, et trouvent nombre d’avantages à la pénurie.