Hertz passe une mégacommande de 65 000 Polestar

Face à l'augmentation de l'intérêt des conducteurs pour les voitures électriques, les loueurs sont obligés de s'adapter. Hertz, l'a bien compris et a fait de l'électrification de sa flotte (qui compte 500 000 voitures) une priorité absolue. Ainsi, après un énorme achat de près de 100 000 Tesla en fin d'année dernière, le loueur américain passe la vitesse supérieure avec une commande du même acabit. Ce n’est pas moins de 65 000 Polaris qui vont arriver dans le réseau d'Hertz au cours des cinq prochaines années, afin de les louer dès ce printemps en Europe, et à la fin de l'année en Amérique du Nord et en Australie.

Au-delà de l'aspect financier, cette commande représente également un bon coup de publicité pour le constructeur appartenant à Volvo et à la firme chinoise Geely. Bien évidemment le montant de la facture est colossal puisqu'il avoisine les 3 milliards d'euros, sachant que Hertz revendique ne pas avoir bénéficier de rabais comme c'est le cas couramment lors de l'achat de véhicule en grande quantité.

À titre de rappel, le premier prix des Polestar 2 est de 46 000 euros. Hertz justifie le choix de Polestar par le fait que les acteurs asiatiques, et notamment chinois, semblent avoir moins de problèmes pour nous livrer.

Ce partenariat permettra également de faire découvrir la marque qui pour l'instant n'est pas encore connue et distribuée dans certains pays comme la France par exemple. Les conducteurs français pourront peut-être découvrir à cette occasion de nouveaux modèles. À titre d'informations, Polestar a vendu moins de 30 000 voitures en 2021 et prévoit d'en écouler 250 000 en 2025.