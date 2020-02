Honda annonce la Civic Type R Limited Edition

La Civic Type R est déjà une auto affûtée, mais Honda est allé encore plus loin avec une "Limited Edition" qui est produite à seulement 100 exemplaires pour toute l'Europe. Honda n'a pas touché à la mécanique : le 2.0 VTEC turbocompressé développe toujours 320 ch et 400 Nm de couple, avec une boîte manuelle à six rapports dotée du système de "rev matching" (talon pointe automatique).

Ce qui change, c'est le poids. Honda a supprimé de l'insonorisant, et a ôté la climatisation et le système multimédia : "un gain de poids a été également obtenu en limitant les matériaux insonorisants dans le toit, le panneau de hayon arrière, le pare-chocs avant et le tableau de bord."

Au final, le gain est de 47 kg par rapport à la Civic Type R GT. Ce ne sont pas les seules modifications puisque les jantes sont spécifiques, des BBS forgées de 20 pouces et chaussées de pneumatiques Michelin Cup 2. Les amortisseurs ont également été modifiés tandis que la direction a reçu un recalibrage.

La Civic Type R Limited Edition sera proposée avec une nouvelle teinte : Sunset Yellow. La commercialisation aura lieu au début de l'été, les prix n'étant pas encore connus.