Le CR-V, qui mène une carrière très discrète en France, est cependant le 4e véhicule le plus vendu au monde ! Oui oui !

C'est donc un modèle d'importance pour Honda, et la marque lui accorde beaucoup d'attention à chaque renouvellement de génération. Nous en sommes donc à la sixième, que vous connaissez déjà si vous suivez Caradisiac, puisque nous vous l'avons déjà présentée, et avons même réalisé récemment l'essai.

dailymotion Honda CR-V : encore plus consensuel - Vidéo en direct du salon de Lyon 2023

Esthétiquement, il semble que Honda ait voulu rendre cette dernière génération encore plus consensuelle que la précédente. Et il est vrai que si la CR-V n'a jamais versé dans l'exubérance, ce 6e opus est vraiment tout ce qu'il y a de plus sobre.

Les lignes sont classiques, très lisses, sans fioritures. On retrouve un capot très horizontal, une calandre verticale, des feux effilés et affinés par rapport au précédent. La partie arrière conserve des feux verticaux, qui dans leur dessin, font furieusement penser au XC60 de Volvo. Le gabarit est en hausse puisque la longueur atteint désormais 4,70 m, soit 10 cm de plus que précédemment.

Cela permet d'offrir un espace à bord tout à fait intéressant. En effet, les passagers arrière disposent de beaucoup d'espace aux jambes, à la tête, et en largeur. La banquette coulissante permet de moduler l'espace, soit au bénéfice des passagers, soit à celui des bagages. Mais même banquette reculée, le volume est généreux, puisqu'il atteint 587 litres pour les versions hybrides, et même 635 litres pour les versions hybrides rechargeables, car ces dernières ont la batterie qui migre sous la banquette.

Par contre, on notera que malgré le gabarit généreux, pas de version 7 places au programme du CR-V.

Un habitacle sobre et bien fini

Dans l'habitacle, on retrouve une planche de bord d'un grand classicisme, qui s'inspire assez largement de celle de la dernière Civic. Chez Honda, ils ont l'air de trouver cet intérieur tellement sympa qu'ils le déclinent sur tous les modèles (on a déjà vu que le SUV compact ZR-V avait aussi une planche de bord presque identique).

L'ambiance n'est pas à la franche gaîté, c'est sobre, sombre, mais la finition est bonne et les assemblages sérieux, comme à l'habitude chez Honda. On retrouve, comme dans la Civic, un bandeau qui traverse toute la planche, au motif en nid-d’abeilles. Et, idéal pour l'ergonomie générale, les commandes de clim ne passent pas par l'écran mais par des commandes physiques.

Cela dit, même si la qualité de présentation et de finition est correcte, on n'est pas encore au niveau des concurrents premium, alors qu'Honda annonce s'y attaquer. Encore quelques efforts.

Hybride ou hybride rechargeable, au choix

Sous le capot, le CR-V propose deux choix en France. Soit un hybride simple de 184 ch et 335 Nm, à base d'un 4 cylindres 2.0 et de deux moteurs électriques (un moteur principal, qui entraîne le plus souvent les roues, et un moteur secondaire, qui recharge la petite batterie de 1,05 kWh en mode générateur), c'est le moteur vu sur la Civic. Le choix est offert entre 4x2 et 4x4 avec cet hybride.

Et ce même bloc existe en version hybride rechargeable. La seule différence réside dans la capacité de la batterie, qui grimpe ici à 17,7 kWh, ce qui permet d'offrir une autonomie en 100 % électrique de 82 km en cycle mixte WLTP. Par contre, pas le choix en hybride rechargeable, la transmission sera en 2 roues motrices (traction) uniquement.

Les prix sont situés assez hauts pour cette dernière génération, puisque la gamme débute à 54 980 € en hybride 4x2, pour culminer à 63 150 € en hybride rechargeable. Alors certes, le niveau d'équipement est d'office complet et sans options ou presque, mais ça commence tout de même à faire cher.

L'instant Caradisiac : pas pour la France

En France, et à des tarifs équivalents à ce dernier CR-V, les acheteurs préfèrent se tourner vers des modèles premium arborant anneaux, étoile ou hélice. Même s'ils sont un peu plus petits. En effet, pour 58 000 €, vous pouvez opter pour un BMW X3 20d 190 ch, ou même un iX1 100 % électrique de 313 ch ! Chez Audi, un Q5 TDI 204 ch est accessible. Et chez Mercedes, il faut moins que les 63 150 € de la version hybride rechargeable pour s'offrir un EQB 7 places 250+ AMG Line de 190 ch (61 200 €). Sinon, un Renault Espace 7 places aussi spacieux ou presque et en 200 ch hybride haut de gamme Esprit Alpine coûte 47 500 €. Dur pour le CR-V de se faire sa place, du coup.