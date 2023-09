En bref : SUV familial hybride ou hybride rechargeable 184 ch À partir de 54 980 €

Le Honda CR-V mène une carrière très discrète en France : éclipsé par d'autres rivaux japonais et surtout coréens à fortes personnalités, la cinquième génération s'est écoulée à moins de 800 exemplaires dans l'Hexagone en 2022 malgré de réelles qualités, au premier rang desquelles un espace intérieur généreux et une motorisation hybride efficiente.

L'heure est donc venue pour la marque de relancer l'offensive avec un nouvel opus. Côté style déjà, cette dernière génération adopte des lignes plus consensuelles, avec une calandre discrète et des optiques qui s’affinent. La partie arrière, quant à elle, apparaît moins massive que par le passé avec des vitres custodes plus généreuses, mais le CR-V ne cède pas pour autant à la mode coupé.

dailymotion Essai vidéo - Honda CR-V (2023) : capable de sortir de l'ombre ?

Techniquement, le CR-V reconduit la motorisation hybride du précédent modèle, avec au choix deux ou quatre roues motrices, mais il inaugure également une mouture rechargeable bientôt à l'essai sur Caradisiac, forcément traction, et dotée d'une batterie de 17,7 kWh permettant d'assurer 82 km en tout électrique.

Changement de catégorie…

Mais avant de prendre le volant, faisons le tour du propriétaire. Profitant de ce renouvellement, le CR-V s'allonge de 10 cm (soit 4,70 m), dont 4 cm au niveau de l'empattement. Il se veut désormais bien plus encombrant que les Toyota Rav4, Kia Sportage et Hyundai Tucson notamment, l'objectif étant d'offrir un maximum d’espace, tant au niveau des jambes que du compartiment à bagages.

Le coffre justement, propose ainsi 587 litres pour la version hybride classique e :HEV ici à l'essai, et même 635 dm3 pour l'hybride e :PHEV, qui loge sa batterie sous la banquette. Mieux, on peut encore gagner du volume avec la banquette coulissante. Top ! Hélas, le Nippon n'en profite pas pour proposer de troisième rang. Les familles de six ou sept personnes iront donc voir ailleurs, notamment du côté du récent Nissan X-Trail de quatrième génération.

Qu'à cela ne tienne, la présentation intérieure fait plus moderne avec un design rectiligne et épuré dans l'air du temps. L’écran du système multimédia est désormais situé en haut de la planche de bord, tandis que les ouïes d’aérations descendent d'un étage, dissimulées par une grille en nid d’abeille courant sur toute la largeur de la planche de bord. Pour ne rien gâter, les commandes physiques dédiées à la climatisation subsistent.

L'ensemble s'avère cossu et sérieux mais le mobilier pas aussi chic et raffiné que chez marques les prémiums où le CR-V est bien décidé à aller chercher des clients, dixit les responsables communication Honda… Par ailleurs, les écrans d'instrumentation et multimédia demeurent basiques, tant en termes de graphismes que d'animations ou de possibilités d'affichages. Un peu décevant dans un véhicule dont le ticket d'entrée est fixé à 54 980 €. Ceci dit, les systèmes ont le mérite d'être simples d'utilisation. Par ailleurs, le CR-V se rattrape avec une dotation moderne et luxueuse (voir page équipements), ainsi que par une garantie moteurs de 10 ans.