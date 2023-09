Honda e:Ny1 : le HR-V électrique, et très cher - Vidéo en direct du salon de Lyon 2023

Le e:Ny1, vous le connaissez déjà si vous suivez Caradisiac, puisque nous l'avons récemment essayé. Mais il profite du salon de Lyon pour prendre un petit bain de foule, et faire découvrir ses (chers) charmes au public français.

Le e:Ny1 est tout simplement en quelque sorte la version électrique du plus petit SUV de la gamme Honda, le HR-V. Il en reprend les lignes assez classiques, avec pour seule originalité, une lunette arrière très inclinée.

Mais il est plus grand, 4,40 m contre 4,34 m, et repose sur une plateforme différente, puisque dédiée à l'électrique. Et bien sûr, il diffère du HR-V par une calandre pleine, qui intègre derrière un volet mobile la prise de recharge. Les signatures lumineuses sont aussi différentes.

Habitacle technologique et bien fini

L'habitacle est également bien différent. À l'organisation classique du HR-V, le e:Ny1 oppose une planche de bord bien plus moderne et technologique. Ainsi, le combiné d'instrumentation 100 % numérique 10 pouces se voit doublé d'une immense dalle verticale de 15 pouces de diagonale, qui se scinde en trois : le GPS en haut, les fonctions de la voiture au milieu et la climatisation en bas.

C'est très inspiré des Tesla Model S et X, ou du Ford Mustang Mach-e par exemple, du moins dans le design.

Les places arrière sont relativement spacieuses, et la banquette étonne par le moelleux de son assise. Le volume de coffre, lui, est très moyen par rapport au gabarit, car il n'affiche que 344 litres banquette en place et 1 136 litres banquette rabattue.

On notera que la qualité des matériaux est remarquable pour une Honda. Et fort heureusement d'ailleurs, car le tarif demandé tutoie les sommets. En effet, une unique version sera proposée en France, ultra-équipée, mais au prix très ambitieux de 47 700 € !

Encore heureux donc que la qualité de réalisation soit bonne.

Une grosse batterie mais une autonomie médiocre

Pour ce prix, vous aurez aussi droit à une motorisation électrique de 204 ch, qui offre des performances consistantes, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,6 s. La vitesse de pointe est limitée à 160 km/h toutefois.

Pour alimenter ce bloc en électron, le e:Ny1 dispose d'un accumulateur de 62 kWh de capacité, qui lui autorise une autonomie de 412 km en cycle mixte WLTP, un chiffre qui n'est pas extraordinaire en soi.

Mais là où cette nouveauté déçoit vraiment, c'est sur la recharge. En courant alternatif, elle offre un chargeur embarqué qui monte à 11 kW, ce qui est bien, mais en courant continu sur bornes rapides, la puissance maximale est de seulement 78 kW, un chiffre bien inférieur à ce qu'offre la concurrence (souvent 100, 130 voire 150 kW). Honda explique vouloir préserver la durabilité de la batterie en évitant des recharges rapides, trop rapides...

L'instant Caradisiac : mais qu'est-ce que c'est que ces prix ?

Vous avez bien lu, ce Honda e:Ny1 coûte 47 700 € en France. Il est cependant prévu une petite ristourne "officielle" pour qu'il passe sous les 47 000 € et puisse bénéficier du bonus écologique. Déjà, pourquoi ne pas le vendre "officiellement" sous les 47 000 € ? Étrange... Bref, en tout cas, même à 47 000 €, le tarif est ultra-salé ! Je ne sais pas si Honda est au courant, mais un de ses concurrents principaux dans le domaine de l'électrique, américain de son état, commercialise moins cher que ça (45 990 €) un Model Y bien plus performant, et qui propose une autonomie supérieure, et un volume à bord incomparable. Il va falloir se réveiller, la passion de certains pour Honda ne suffira pas toujours...