Honda HR-V (2021) : rendez-vous samedi 16 octobre pour les premières images de l'essai en direct

Les SUV urbains hybrides sont peu nombreux sur le marché puisqu'il en compte que trois : Hyundai Kona, Renault Captur et Toyota Yaris Cross. Prochainement arrivera un nouvel intervenant en la personne du Honda HR-V. Cette troisième génération ne sera disponible qu'en hybride et reprendra la motorisation de la citadine de la marque, la Jazz à savoir un 1.5 essence associé à deux moteurs électriques, donnant une puissance maximale de 131 ch et un couple maximum est de 253 Nm.

Pour ce nouveau HR-V, Honda a complètement repensé son SUV sur le plan stylistique. Ainsi, le profil a des faux airs de SUV coupés et la face avant se distingue par sa calandre ton caisse qui s'intègre parfaitement au bouclier. L'arrière se démarque pour sa part par des feux qui sont reliés par un bandeau lumineux.

À l’intérieur, la planche de bord est relativement classique mais on retiendra surtout les excellents aspects pratiques avec une bonne habitabilité, un coffre facile à utiliser grâce à sa large ouverture, son plancher parfaitement plat quand on rabat les sièges et surtout les Magic Seat, ce dispositif très astucieux permettant de remonter l'assise des sièges arrière afin de charger des objets hauts. Une caractéristique unique sur le marché.

Les tarifs de ce nouveau HR-V sont compris entre 31 520 et 36 520 €.

Nous vous donnons rendez-vous ce samedi pour la découverte des premières images de notre essai.