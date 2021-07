Honda lance le "pack services" tout compris

Si vous prévoyez d'acheter une Honda neuve ou que vous venez d'en prendre livraison, voici une information qui pourrait vous intéresser. Honda lance le "Pack Services" 4 en 1, qui est en fait une offre tout compris, dans la tendance actuelle de la distribution automobile, où les clients veulent des formules complètes, sans prise de tête.

Le Pack Services comprend l'assistance, l'entretien, la garantie et le contrôle technique sur une durée choisie par le client. Les propriétaires de véhicules Honda de moins de 12 mois et 10 000 km peuvent eux aussi se rapprocher de leur concessionnaire pour en bénéficier.

Honda dévoile quelques exemples de prix : 506 € pour 36 mois sur une Honda e, et 991 € sur la même durée pour une Jazz. Evidemment, ces tarifs prennent en apparence compte du contrôle technique, mais sur trois ans... il n'y aura pas besoin d'en passer un seul. En réalité, sur une telle durée, ces prix ne comportent donc que l'assistance et l'entretien. En clair, sans panne majeure, seulement l'entretien. Plutôt salé (même si cela garantit pour la durée du contrat le prix des pièces, même si elles subissent une forte inflation), mais Honda précise que le contrat est résiliable à tout moment et que le remboursement se fait au prorata de la durée restante.