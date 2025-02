Honda n'aime pas la technologie hybride de Nissan

L’histoire d’amour entre Honda et Nissan n’a rien d’un long fleuve tranquille : quelques jours seulement après le début des pourparlers officiels entre les deux groupes, ils ont décidé d’y mettre fin en raison d’incompatibilités dans leur façon de voir cette éventuelle fusion : Honda voulait prendre le dessus, justifiant d’une capitalisation boursière très supérieure, ce que refusait Nissan malgré sa position délicate actuellement.

On le sait, ces négociations ne sont peut-être pas terminées car chez Honda, on serait prêt à revenir à la table en cas de départ du directeur général de Nissan. Et d’après les journalistes du Japan News, un autre point de désaccord a été soulevé lors de ces négociations rompues : la technologie hybride.

Honda voulait imposer la sienne

Il est en effet rapporté que Honda a demandé à Nissan d’abandonner sa technologie hybride E-Power jugée trop coûteuse de conception, imposant à son partenaire potentiel de récupérer plutôt la sienne. Ce qui aurait été très mal perçu par la direction de Nissan et aurait contribué à la rupture des négociations.

Pour rappel, la technologie hybride de Nissan « E-Power » (installée chez nous dans le Qashqai et le X-Trail) utilise un moteur électrique comme unique système d’entraînement des roues, le moteur thermique n’étant mis à contribution que pour produire l’électricité permettant de le faire fonctionner.

La technologie hybride de Honda, elle, utilise aussi le moteur thermique pour alimenter en énergie le moteur électrique la plupart du temps. Mais contrairement à celle de Nissan, elle permet aussi de relier directement le moteur thermique aux roues lors des phases de conduite autoroutière.

Ironie de la situation, Nissan se prépare enfin à introduire sa technologie hybride E-Power aux Etats-Unis. Parmi les reproches faits au directeur général de Nissan Makoto Uchida dont la place est plus que jamais menacée, il y avait justement ce retard de la marque sur les modèles hybrides aux Etats-Unis.

Les journalistes du Financial Times rapportent qu'outre le géant de l'électronique taiwanais Foxconn intéressé pour former un important partenariat avec Nissan en cas d'échec des négociations, le gouvernement japonais chercherait d'autres solutions et notamment une alliance avec...Tesla ! Allez, la suite au prochain épisode. Les jours du directeur général de Nissan à son poste sont probablement comptés...