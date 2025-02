Honda veut la tête du patron de Nissan pour reprendre les négociations

Une alliance entre Honda et Nissan avec Mitsubishi comme cadeau de mariage, voilà vers quoi s’avançaient les deux géants japonais de l’industrie automobile (avec en prime une revente totale des parts de Renault dans Nissan pour apporter de l’argent frais au groupe français).

Jusqu’à la fin brutale des négociations entre les deux parties il y a quelques jours : Honda aurait été déçu en étudiant de plus près les comptes de Nissan et de son côté, la marque toujours liée à Renault par son actionnariat aurait vu d’un très mauvais œil la position dominante prise par Honda dans ce nouveau géant de l’automobile mondiale en raison de sa capitalisation boursière très supérieure. Résultat, Honda et Nissan ne cherchent officiellement plus à fusionner.

Honda peut revenir si le patron de Nissan part

Mais d’après les journalistes du Financial Times qui citent des sources « très proches du dossier », Honda serait d’accord pour revenir à la table des négociations en cas de départ du directeur général de Nissan Makoto Uchida.

Critiqué pour sa gestion de Nissan ces dernières années et notamment sa stratégie sur le marché des Etats-Unis, ce dernier est jugé comme un mauvais élément par Honda.

Rappelons que sans la fusion avec Honda, Nissan doit absolument se trouver un autre partenaire pour espérer survivre alors qu’il mène aussi un gros travail d’assainissement interne. Le groupe Foxconn Technology, géant taiwanais des produits électroniques très implanté en Chine, serait intéressé par une collaboration très rapprochée avec Nissan.

Ces tractations riches en rebondissement devraient donc dépendre de la suite de la carrière de Makoto Uchida à la tête de Nissan. S’il part, la fusion avec Honda dans des modalités très avantageuses pour ce dernier pourrait réellement se produire. Sinon, d’autres pistes sont envisagées. Et Renault a sans doute aussi son mot à dire pour protéger ses intérêts et la valeur de ses parts dans Nissan.