Honda Shogo : la voiture pour les enfants hospitalisés

La dernière auto survoltée badgée du H ne parcourra pas les centres-villes comme le fait déjà la citadine branchée Honda e. La Shogo émerveillera les plus petits âgés de 4 à 9 ans en évoluant dans les couloirs de quelques hôpitaux pour enfants outre-Atlantique. Le véhicule reçoit pour l’occasion des accessoires pensés pour un maximum de compatibilité avec les équipements médicaux.

D’après le communiqué officiel de la branche américaine de la firme asiatique, la Shogo a été développée comme une voiture à taille réelle en interne par les ingénieurs Honda. Les employés du Honda Performance Development (ou HPD pour les intimes) assembleront ensuite en Californie dans leurs locaux les différents exemplaires de l’auto. La vitesse maximale ajustable en fonction de l’âge du jeune conducteur culmine à 8 km/h tandis qu’une barre rehaussée permet de pousser le véhicule depuis l’arrière.

Une production très limitée

Détail amusant : seuls 60 exemplaires sortiront des ateliers du département performance américain Honda. Autant dire que l’arrivée d’un tel moyen de transport dans les hôpitaux pour enfants fera figure de véritable événement. Honda espère d’ailleurs avec ce véhicule : « rétablir l’amusement et le rire sur le visage des enfants hospitalisés ». Une mission que la Shogo réussira sans aucun doute avec son look ravageur inspiré des modèles de série, son bleu spectaculaire et ses jantes six branches spécifiques. Partenariat oblige, le constructeur ne communique pas sur les tarifs la Honda Shogo.