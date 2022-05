Hybrides rechargeables: déjà le début de la fin?

La technologie hybride rechargeable est considérée comme une voie de transition sur la voie du tout-électrique, sachant que l’Europe prévoit d’interdire la vente de véhicules à moteurs thermiques à l’horizon 2035. Mais certains éléments laissent à penser que ladite transition pourrait durer moins longtemps que prévu.

En effet, selon les dernières données de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), les ventes de ces véhicules disposant à la fois d’une motorisation thermique et d’une batterie leur permettant de parcourir 50 à 60 km en mode électrique ont baissé de 5,3% en Europe au premier trimestre (199 000 unités).

Dans le même temps, celle des modèles électriques grimpaient de 53% à 224 000 exemplaires et celles des hybrides simples de 5,3%, pour atteindre les 563 000 voitures.

En d’autres termes, si l’électrification du parc automobile poursuit bien son chemin, elle ne le doit que très partiellement à ces hybrides rechargeables qui, bien conduits, combinent pourtant le meilleur des deux mondes.

Ainsi que Caradisiac a eu l’occasion de le démontrer par le passé, un moteur de ce type utilisé dans les règles de l’art – c’est-à-dire en recourant le plus possible au moteur électrique – permet d’abaisser la consommation moyenne à des niveaux très faibles, tout en garantissant la fluidité d’usage d’une voiture thermique classique.

Alors pourquoi cette désaffection ? Plusieurs facteurs semblent entrer en compte, à commencer par u marché qui marque le pas après que les entreprises, qui en France représentent 76% des ventes d’hybrides rechargeables, se sont déjà massivement équipées depuis l’an dernier.

S’ajoute aussi la concurrence d’un Tesla, dont la redoutable Model 3, bonus aidant, ne coûte pas plus cher qu’un SUV hybride rechargeable type Peugeot 3008.

De plus, la pénurie de composants électroniques, qui peut conduire les constructeurs à privilégier la production des modèles 100% électriques, ne favorise pas non plus la croissance des modèles hybrides rechargeables.

Rappelons enfin qu’en dépit des qualités énergétiques évoquées plus haut, ceux-ci doivent malgré tout composer avec des prix du carburant quasi-délirants, qui plaident plus que jamais pour le 100% électrique, technologie dont la pertinence augmente chaque semaine à mesure que les réseaux de charge rapide s’étoffent.