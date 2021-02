Hydrogène : 10 stations vont voir le jour en IDF. Un carburant qui décolle ?

En réponse à

Déjà, le machin est pas nouveau : ça fait trente ans que ça existe, trente ans que tous les trois-quatre ans, un constructeur s'allie a un pétrolier, présente un véhicule a l'état de semi-proto qui coûte cent mille balles, en vends dix a des organismes publics tandis que le pétrolier plante deux stations auxquelles le plein coûte plus cher au km que le SP98 excellium sur station d'autoroute.

Trente ans que deux ans plus tard, les véhicules rouillent sur cale tandis que les stations sont désaffectées, et quelques années après, le sketch se répète

Trente ans que les constructeurs/pétroliers nous disent "naannnn le VE c'est pas bon, LA solution c'est l'H2, et en attendant, continuez bien de nous acheter des diesel"

Trente ans qu'absolument rien n'a évolué, ni la pile a combustible qui coûte une blinde et a un rendement de merde, ni surtout LE souci un peu principal de ce délire : de l'H2, ben y'en a pas sur terre, donc faut le produire, soit par vapocraquage du pétrole (top niveau co2...) soit avec de l'électricité par synthèse de l'eau, avec un rendement de merde genre 20% a la louche.

Rajoutez a ça la perte pour le comprimer a 700 bars, le coût de transport sécurisé parce que si ça pète ben ça fait mal, la perte due a la pile, et vous comprendrez facilement pourquoi il est bien plus cohérent de faire prise>batterie>moteur avec a tout casser 15% de perte, que prise>synthèse>compression>transport>réservoir>pile>moteur électrique avec un rendement qui doit être de 5-10% pas plus.

Vu que rien n'a évolué depuis trente ans, si ce machin devait exister, si il était viable, il existerait déjà, hors il existe pas, parce que c'est une solution mirage, vouée a l'échec depuis le départ, qui n'a pour but que de freiner le switch VE et qui, s'il devait par hasard/erreur/miracle, fonctionner, maintiendrait bien comme il faut le modèle automobile actuel, avec un carburant cher, et des utilisateurs dépendants d'un réseau de distribution de carburant, et d'une maintenance constructeur de chaque instant.

L'hydrogène, c'est un aspirateur a subventions dont le sac est percé. Et hop, encore 13 millions dans la poche des pétroliers et qui manqueront ailleurs.