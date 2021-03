Hyundai Bayon (2021) : à partir de 17 850 €

Tous les constructeurs ont leur propre crossover urbain : le Captur pour Renault, le 2008 pour Peugeot, le T-Cross pour Volkswagen ou encore le Puma pour Ford. Mais chez Hyundai, on s'est visiblement dit que le nombre faisait la force.

Le Kona est ainsi aidé du tout récent Bayon, qui fait quasiment la même longueur. C'est dire si l'offre est perturbante, pour la clientèle comme pour nous, mais les deux jouent dans des registres différents : le Bayon se veut plus "rustique" et accessible, avec une gamme de motorisations très simples, composée de deux moteurs essence : le 1.2 de 84 ch et le 1.0 turbo de 100 ch, en boîte manuelle ou automatique.

Cinq niveaux de finition sont au programme : Initia, Intuitive, Business, Creative et Executive. Le premier niveau offre la climatisation manuelle, le volant et levier de vitesse en cuir, le port USB à l'avant, le régulateur de vitesse ou encore les feux de route intelligents et les enjoliveurs 15 pouces. Pour bénéficier des jantes 16 pouces, il faut monter d'un niveau, et de deux niveaux pour avoir droit à la climatisation automatique.

Prix Hyundai Bayon