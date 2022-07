Hyundai et Kia: objectif Lune !

Hyundai est complètement dans la Lune. Mais pas pour rêvasser. En collaboration avec six institutions sud-coréennes, Hyundai et Kia développent des solutions de mobilité destinées à explorer la surface de la Lune.

Après le lancement réussi en juin d’une fusée « 100 % made in South Korea », (avec mis en orbite de satellites) les deux marques automobiles ont annoncé leur intention d’aider le pays à développer des solutions de mobilité pour explorer la surface de la Lune. Au moment où le secteur privé joue un rôle de plus en plus important dans l’exploration spatiale, le groupe Hyundai ne souhaite pas laisser le champ libre à SpaceX ou Blue Origin.

“Nous avons fait le premier pas vers la transformation de notre vision de la robotique et du concept de métamobilité en réalité”, a déclaré Yong Wha Kim, vice-président exécutif et responsable du centre de planification et de coordination R&D de Hyundai Motor et Kia. “Nous élargirons la portée de l’expérience du mouvement humain au-delà des moyens de transport traditionnels et au-delà des limites de la Terre pour contribuer davantage au progrès de l’humanité et aider à créer un avenir meilleur.”

Un pari audacieux et un sacré défi technique. La Lune n’a pas d’air, connaît des températures extrêmes, parsemée de cratères et recouverte d’une fine poussière composée de particules abrasives, c’est plutôt un univers hostile. Voilà pourquoi les protagoniste du projet l’ont baptisé « terrain d’essai ultime. »

Hyundai et Kia prévoient de commencer à collaborer avec leurs six partenaires sur le développement du robot dès le mois d’août. Dans un premier temps, un organe consultatif définira le concept et établira les technologies de base qui devront être développées pour ce projet.

Ensemble, ils développeront des stratégies et des mesures de mise en œuvre pour opérer sur la Lune, et les constructeurs automobiles seront sollicités sur les questions de mobilité. L’étude se concentre sur l’élaboration de robots quadrupèdes fabriqués par Boston Dynamics, une marque spécialisée dans la robotique notamment militaire, propriété de Hyundai.

La marque coréenne a déjà présenté Habitat One, une petite capsule qui permet de vivre sans émettre de carbone, mais aussi un projet baptisé Tiger X-1, pour « Transforming Intelligent Ground Excursion Robot » (photo ci-dessus)

Un véhicule autonome tout terrain, quatre roues motrices (chacune actionnée par un moteur électrique) capable de se déplacer sur terrain très accidenté comme sur la mer de tranquillité de la Lune. Mais cet engin peut également servir pour des explorations terrestres sur des terrains inaccessibles.

Au-delà de l’exploration spatiale, le projet mené conjointement entre acteurs privés et gouvernemental servira de banc d’essai pour le développement de solutions de véhicules plus économes sur Terre.