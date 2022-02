Le conglomérat sud-Coréen Hyundai-Kia impressionne désormais par sa maîtrise technologique, et le prouve notamment avec une gamme de voitures électrique à la pointe, à l’image des Ioniq 5 et Kia EV6.

Pour autant, les voitures zéro émission ne représentent qu’une partie des ambitions futures de Hyundai.

C’est pourquoi il a mis la main l’an dernier sur Boston Dynamics, une entreprise de robotique issue du célèbre Massachussets Institute of Technology (MIT), avec l’ambition que cette activité représente à terme 20% de ses activités globales.

Ces robots sont dotés de capacités hors normes, qu’accompagne une gestuelle similaire à celle des êtres vivants dont ils s’inspirent. A ce titre, les vidéos publiées par Boston Dynamics, comme celle choisie pour accompagner cet article, pulvérisent régulièrement des records d’audience et de partages sur les réseaux sociaux.

Spot, l'incroyable robot Hyundai, débarque à Paris

Au moment de prendre le contrôle de 80% de Boston Dynamics en juin 2021, l’entreprise résumait d’ailleurs les choses en termes précis : « la fusion va nous permettre d'étendre notre concept de mobilité du futur, comprenant les voitures autonomes, la logistique et la mobilité aérienne urbaine. »

La « star » de Boston Dynamics est Spot, un robot quadrupède présenté ainsi : « Aujourd’hui utilisé dans l’industrie pour des missions de surveillance, Spot peut accéder à des zones dangereuses, prendre des photos et prévenir d’un danger (chantier ou plateforme pétrolière par ex). Équipé de caméra, de scanner, et de multiples radars il est également utilisé pour de la télémédecine. Enfin, sa technologie trouve également un débouché dans l’industrie automobile (surveillance d’une usine en Corée) et demain pour des applications dans la voiture de M. Tout le Monde. »

Spot sera présent pour la première fois à Paris du 4 au 6 mars, et parcourra même le dernier kilomètre du semi-marathon dont Hyundai est partenaire.