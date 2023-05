Hyundai Exter (2023), un tout petit SUV

Dans la gamme des petits SUV de Hyundai, on connaît bien le Kona qui vient de passer à une toute nouvelle génération. Avec ses 4,35 mètres de long, l’engin fait désormais partie des modèles les plus gros dans la catégorie des SUV citadins. Il a grossi pour laisser de la place au Bayon (4,18 mètres de long), formant désormais l’entrée de gamme de Hyundai sur les SUV.

En dehors d’Europe, le constructeur coréen propose des modèles encore plus compacts. Le récent Venue pensé pour les marchés émergents, par exemple, ne mesure que 4,04 mètres de long. Et l’Exter que vient de présenter Hyundai sera encore plus petit : d’après les journalistes d’Autocar India, il ne dépassera pas les 3,8 mètres. Et pour cause, ce nouveau crossover conçu en priorité pour l’Inde s’attaque aux Suzuki Ignis et autres Tata Punch, très en vogue sur ce marché si important pour les constructeurs. D’un style très différent des modèles Hyundai qu’on connaît sur le Vieux Continent, il cache sous le capot un petit quatre cylindres essence atmosphérique de 1,2 litre développant 83 chevaux (et pourra aussi se commander avec un autre moteur de 1,2 litre compatible au gaz naturel liquéfié).

Sans doute pas pour nous

Si certains petits modèles vendus en Inde sont également commercialisés en Europe, on ignore pour l’instant si Hyundai prévoit de glisser l’Exter dans sa gamme sur notre marché. C’est peu probable sachant que l’i10 (récemment restylée) forme actuellement l’entrée de gamme et que l’Exter n’est sans doute pas conçu pour respecter les normes de sécurité et de pollution du Vieux Continent, plus sévères que celles de l’Inde.