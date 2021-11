Hyundai Genesis : rappel pour un défaut d’ABS

Dans l’Hexagone, on peut compter le nombre de Genesis II en circulation sur les doigts d’une main. Motorisée par un V6 3.8 de 315 ch, cette berline tricorps, commercialisée entre 2014 et 2017, entrait alors en concurrence avec les Audi A8, BMW Série 7 et Mercedes Classe S. Mais la rareté n’est pas une raison pour négliger ses clients. Aussi, Hyundai organise actuellement un rappel destiné à corriger le défaut électrique repéré sur la centrale ABS de ces autos. La possibilité d’un court-circuit, pouvant entraîner un incendie, a été relevée sur cet élément.

Les modèles concernés ont été produits entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Appartenant à la famille DH, ils arborent, dans la case K de leur carte grise, le type CE e4*2007/46*1030*00.

Si vous propriétaire de l’une de ces voitures, Hyundai a déjà dû prendre, ou prendra dans les prochaines semaines contact avec vous afin de fixer un rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Genesis. Vous pouvez également contacter directement ce dernier en stipulant que vous désirez que le rappel 11D054 soit appliqué à votre Genesis. Pour connaître la liste des concessionnaires aptes à réaliser cette intervention, vous pouvez appeler le service relations clientèle de la marque au 0805 290 555 ou par mail à relationclientele@hyundai.fr .