Hyundai i30 restylée : toujours sérieuse - Salon de l'auto Caradisiac 2020

En bref Commercialisée en septembre 2020 Berline compacte De 95 à 275 ch Tarifs non connus à ce jour

Malheureusement, les "vraies" star du stand Hyundai au salon Caradisiac, qui aurait dû être la toute nouvelle i20, et la i30 restylée ici étudiée malgré tout, n'ont finalement pas pu être présentes. On en parle quand même, et en l'occurrence, Hyundai offre à l'i30 un petit lifting de mi-carrière, elle qui sillonne nos routes depuis maintenant plus de 3 ans et demi.

La compacte reçoit une nouvelle calandre, à l'effet "cascade" renforcé, grâce à une partie supérieure élargie vers des optiques un peu plus pointues, tandis qu'une nouvelle signature lumineuse en forme de pince à épiler fait son apparition, lui donnant un regard froncé.

Sur la variante "classique", les inserts verticaux dans les angles du bouclier sont remplacés par des ouvertures plus horizontales. Mais Hyundai met surtout en avant la déclinaison "pseudo-sportive" N Line, au look plus musclé. Celle-ci a aussi une calandre élargie. À l'arrière, le diffuseur a été redessiné et la partie noire du bouclier englobe désormais la plaque d'immatriculation. Bon à savoir, le break pourra désormais bénéficier de cette finition. Cela ne transfigure pas la i30, qui reste une auto très sage niveau look. Et il faudra mettre côte à côte les deux autos pour savoir laquelle est la restylée, laquelle est la précédente.

Dans l'habitacle, Hyundai agrandit les écrans. Il y a sur la console centrale une dalle de 10,25 pouces désormais. Dans l'instrumentation, un moniteur de 7 pouces fait son apparition, mais l'ensemble n'est pas 100 % numérique. L'i30 gagne aussi une recharge des smartphones par induction, et côté aides à la conduite, l'aide active au maintien dans la voie, une alerte de véhicule en approche lors des marches arrière et une alerte lorsqu'à l'arrêt le conducteur ne réagit pas au moment où le véhicule devant redémarre. Un "klaxon intérieur", qui viendra s'ajouter, donc, aux klaxons des impatients derrière vous. La qualité de fabrication reste parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais l'ambiance reste aussi austère, très sérieuse.

Sous le capot, l'offre évolue aussi avec ce restylage. Le bloc essence 1.0 T-GDi de 120 ch peut maintenant recevoir une boîte double embrayage 7 rapports DCT7. Surtout, en option, il pourra s'équiper d'une micro-hybridation 48V, qui permettra de faire légèrement baisser les consommations. Cette micro-hybridation sera désormais de série sur le bloc 1.6 diesel de 136 ch. En entrée de gamme diesel, il y aura toujours le 1.6 CDRI 115 ch. L'offre sera chapeautée par un nouveau bloc essence 1.5 T-GDi de 160 ch, lui aussi hybride léger, qui remplace le 1.4 T-GDI de 140 ch. Le sort réservé à la sportive N n'a pas (encore) été évoqué par Hyundai, mais elle devrait bénéficier elle aussi de toutes petites retouches.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !