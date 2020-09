Hyundai va se lancer sur le marché premium en Europe avec Genesis

Entre la forte concurrence et les normes CO2 de plus en plus strictes, le marché européen est perçu par beaucoup de constructeurs comme le plus difficile du monde. Au point que des marques de renom n'hésitent plus à réduire leurs activités sur le Vieux Continent… voire à quasiment jeter l'éponge, comme ce sera le cas de Mitsubishi en 2021.

Mais si certains s'en vont, d'autres sont sur le point de débarquer. C'est le cas de Genesis, une marque de Hyundai. Et le coréen n'a pas froid aux yeux, puisqu'avec ce label, il tente sa chance sur un secteur qui est le top de la difficulté en Europe : le premium !

Petit rappel des faits. Genesis, cela vous dit peut-être quelque chose. Ce fut en effet d'abord une berline de luxe dont la version coupé a été vendue chez nous il y a une dizaine d'années. Puis la seconde génération de la berline a été vendue au compte-goutte en Europe. C'est en 2015 que Hyundai a décidé de faire de Genesis une marque à part entière, une démarche un peu semblable à DS chez PSA.

Hyundai a toujours eu en tête l'Europe, mais les marchés prioritaires étaient l'Amérique du Nord, la Corée du Sud et la Chine. La marque Genesis n'est pas folle, elle sait que la mission est compliquée chez nous. D'autant que jusqu'à début 2020, elle n'avait aucun SUV dans son offre. Genesis a d'abord proposé des berlines. Autant dire qu'il était inutile de se presser sur le Vieux Continent.

Le coréen a d'ailleurs évoqué dès 2015 un lancement chez nous à l'horizon 2020. Ce sera sûrement 2021 au final, car le constructeur vient d'annoncer la mise en place d'un directeur de Genesis pour la zone Europe à compter du 1er octobre. Il s'agit de Dominique Boesch, en provenance d'Audi.

La nomination du patron Europe coïncide avec une autre : la publication de teasers pour un nouveau modèle, le SUV GV70 (photo). Ce sera le deuxième baroudeur de Genesis, après le GV80. Le GV70 sera un SUV concurrent de l'Audi Q5 et s'annonce donc comme le fer de lance de Genesis en Europe. L'avantage est que la banque d'organes de Hyundai lui permettra d'avoir de l'hybride rechargeable, condition essentielle pour être lancé chez nous.

Genesis indique qu'il précisera bientôt les détails de son arrivée en Europe, en donnant notamment les infos sur son mode de distribution.