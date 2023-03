Hyundai veut sauver les petites voitures abordables

Comme tous les autres constructeurs automobiles, Hyundai profite à fond du succès commercial de ses modèles SUV familiaux et de ses nouveautés électriques. Des autos vendues de plus en plus cher, permettant d'augmenter les marges tout en proposant des engins un peu plus haut de gamme. Dans le contexte actuel, de nombreux constructeurs préfèrent arrêter la commercialisation et les projets autour des microcitadines et des autos les plus petites abordables. La Renault Twingo, par exemple, ne sera pas remplacée et ses concurrentes de l’ancien groupe PSA (Peugeot 108 et Citroën C1) ont disparu depuis longtemps. La Smart Fortwo est elle aussi en train de tirer sa révérence.

Chez Hyundai, on comprend le challenge de continuer à proposer des modèles abordables de ce genre avec le durcissement des normes d’homologation (et l’arrivée du niveau Euro7 en 2025). Mais comme l’a précisé aux journalistes d’Autocar le patron de Hyundai Europe Michael Cole, le constructeur coréen ne veut pas renoncer pour autant aux petites autos. « A l’heure actuelle, le remplacement des i10, i20 et i30 est toujours à l’ordre du jour. On réfléchit à la stratégie future et aux solutions techniques, mais nous ne voulons pas nous séparer de la clientèle de ces voitures ».

Des petites voitures électriques en location ?

Est-il possible de concilier le développement de petites voitures électriques avec une tarification serrée ? Pour Michael Cole, la solution de forfaits de location bien pensés pourrait permettre aux clients de continuer à utiliser des petites autos (dans des versions électrifiées) sans pour autant dépenser des fortunes. D’après lui, c’est la bien meilleure valeur résiduelle de ces autos qui pourrait permettre ce tour de force.