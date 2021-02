Il bloque son Maserati Levante sur une plage australienne

La plage australienne de la ville de Stockton baptisée Redhead Beach est si connue pour ses aventuriers en herbe qu'une page Facebook lui est spécialement dédiée. Les dernières victimes en date : un homme et son SUV Maserati Levante.

D'après les commentaires publiés par le passé sur le réseau social, la zone est effectivement accessible pour le public. Les personnes intéressées doivent néanmoins demander en amont une permission de circuler dans le sable. La manœuvre permet sans doute de réduire considérablement le nombre de problèmes d'enlisement des visiteurs.

Aucune information ne précise si le propriétaire de ce Maserati Levante avait l'autorisation nécessaire pour s'engager sur ce parcours. Le premier modèle rehaussé de la firme embarque pour rappel via quatre versions des blocs V6 et V8 aux puissances allant de 350 chevaux à 580 chevaux. La cavalerie transite au sol dans tous les cas de figure via quatre roues motrices. Un paramètre qui doit être complété par des pneus adaptés, une gestion de la transmission efficace et une garde au sol plus importante lorsqu'il s'agit de dévorer des dunes.