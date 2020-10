Il détruit sa Ferrari 812 Superfast en désactivant l'antipatinage

En réponse à

Il a vraiment trop corrigé au niveau du volant, trop violemment et trop vite. Quand les roues arrières patinent et entrainent un survirage on contre braque gentiment et quand la voiture raccroche on remet le volant droit a ce moment la le plus vite possible. Une voiture raccroche toujours plus vite qu'elle ne dérive en général.

Surcorrection + lacher de gaz : ca pardonne pas.

Il aurait du laisser un filet de gaz pour éviter le coup de raquette aussi.

Après j'en conviens que c'est pas instinctif de garder le pied sur l'accélérateur quand la voiture part de l'arrière mais pourtant c'est ce qu'il faut faire. Sur une traction ou une transmission intégrale c'est plus facile car il faut moins dosé que sur une propulsion qui plus est de 800cv.

Bref, il aurait commis qu'une des deux erreurs : la correction du volant ou le lâcher de gaz, il aurait sûrement éviter l'accident.

Pas de bol, il a commis les 2 erreurs de base.